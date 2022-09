Recapturan a reo que fugó de Palmasola; estaba oculto en la casa de un familiar en Beni

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

En las últimas horas, la Policía confirmó la recaptura del recluso que fugó el pasado 12 de septiembre del penal de Palmasola, tras burlar a sus custodios.

Carlos Miguel Cartagena estaba ocultó en la casa de un familiar en el municipio de Riberalta, Beni. Esta persona estaba cumpliendo una condena de 10 años por el delito de pornografía.

El interno está siendo trasladado hasta la capital cruceña, y se conoce que se le iniciará otro proceso por evasión.

La “misteriosa desaparición” del recluso, se conoció la noche del 12 de septiembre, puesto que los efectivos policiales no detectaron rastros de la fuga durante el día. No obstante, tras llamar lista y buscar se confirmó que el reo no se encontraba en su celda.

