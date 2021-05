Recobró la libertad tras pasar 32 años en prisión por un crimen que no cometió

Cargando...

Estados Unidos

Imagínese usted pasar 32 años en una prisión por un crimen que no cometió. Esa situación la vivió Gilbert Lee Poole Junior , quien fue condenado por un homicidio en el que nada tuvo que ver a finales de la década de los 80.

Según el medio de comunicación Mirror , la detención de Lee Poole se ejecutó por el homicidio de Robert Mejía, un sujeto de 35 años que murió luego de un brutal ataque a puñaladas.

El protagonista de esta historia fue condenado cuando tenía solamente 22 años de edad a cadena perpetua sin libertado condicional. Un juez dictó esa sentencia basado en las afirmaciones y los relatos de la novia de la víctima.

Luego de pasar 32 años de su vida en una prisión, Lee Poole dejó la cárcel en Estados Unidos y salió a conocer un mundo nuevo para él.

Cargando...

Según ese mismo medio de comunicación, el hombre no pudo estar presente cuando sus padres y su hermano murieron. No conoce los teléfonos celulares y le tomará un tiempo lograr acostumbrarse a un mundo totalmente desconocido.

"Tengo que descubrir cómo navegar en un mundo que no he visto en 32 años. Nunca había visto un teléfono celular en mi vida hasta hoy, además, me produce un poco de miedo de montarme a un automóvil en este momento. Es realmente agradable no tener esposas, eso es seguro”, comentó el hombre libre.