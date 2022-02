Revelan que el ‘psicópata sexual’ desertó de una academia militar

El Alto

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este miércoles, que se halló el cadáver de una persona, en otro domicilio que pertenecería a la familia de Richard Choque, se trataría de Fidel Lecón Choque, un joven aspirante a la escuela de sargentos, a quien el ‘psicópata sexual’ asesinó el año 2011.

Según la autoridad el fallecido le habría entregado a Richard Choque 5.000 dólares, para que le ayude a ingresar a la escuela de sargentos.

Por su parte, la madre de la víctima afirmó que este sujeto acabó con la vida de su hijo por envidia, relato que Richard Choque le habría asegurado el ingreso a la vida castrense, inclusive lo acompañó a un examen hasta el departamento de Cochabamba, momento desde el cual se encuentra desaparecido Fidel.

“Salen juntos un día lunes, me dijo que lo acompañará al colegio (militar) de Cochabamba, desde ese entonces no se dé su paradero, yo le exigía como esta mi hijo, le daba cosas que él me pedía, ya ingresó me decía, está castigado este año no va salir”, relató la madre de Fidel.