Revelan que el ‘psicópata sexual’ pagó $us 3.500 para salir de la cárcel

El Alto

Los investigadores habrían consultado a Richard Choque el denominado 'psicópata sexual', si tenía relación de algún tipo con el ahora exjuez que estaba a cargo de su caso Rafael Alcón, el sindicado habría señalado que no. Sin embargo, reveló que el monto que llegó a pagar por su salida es la suma de 3.500 dólares, que fue entregado a su abogada para que haga el trámite.

“Ya le dije que 3.500 dólares americanos, lo reuní todo el dinero y vendí todas mis cosas en San Pedro, me presté de amistades que no recuerdo, de colegio y otros, y posterior le entregué a la doctora Paco después de que hablamos unos 10 días de que la conocí”, señala el documento de la declaración de Choque.

Así mismo, reveló que el exjuez Alcón le habría otorgado detención domiciliaria cerca de las fiestas de Año Nuevo, y la abogada que llevaba su caso le sugirió que le regale un whisky como agradecimiento.

“Al salir cuando me dieron detención domiciliaria para firmar como era Año Nuevo, la doctora Paco me dijo que le demos un whisky o algo por Año Nuevo ya que me sacó”, manifestó Choque según el documento de su declaración.