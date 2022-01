Revilla pidió postergar la declaración por su delicado estado de salud; la Fiscalía rechazó la solicitud

La Paz

El abogado Fernando Velásquez, defensa legal del exalcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, investigado por el caso presunto ‘sobreprecio en la compra de buses Pumakataris’, manifestó este miércoles, que la exautoridad está dispuesto a declarar, sin embargó por el momento se encontraría delicado de salud.

El pasado 24 de enero el exalcalde Luis Revilla, denunció a través de sus redes sociales, que se presentó dos veces ante la Fiscalía a declarar de forma voluntaria, sin embargó no le habrían tomado su declaración, y agregó que posteriormente pidió la postergación de su declaración por encontrarse delicado de salud.

“Me presenté voluntariamente 2 veces en los últimos diez días y no me tomaron la declaración. Ahora estoy delicado de salud y lo he explicado a los fiscales, quienes han negado postergar la declaración de hoy, incluso pedí que el IDIF Scz me haga una valoración. Todo fue negado”, manifestó el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, a través de un post publicado en sus redes sociales.