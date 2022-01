Revilla se presenta a declarar ante denuncia por supuesta irregularidad en la compra de buses Pumakatari

En la ciudad de La Paz, exalcalde Luis Revilla llegó hasta la Fiscalía para prestar su declaración debido a la denuncia en su contra referida al presunto sobreprecio en la compra de buses Pumakatari. En declaraciones ante los medios de comunicación señaló que con este tipo de hechos se intenta crear una "cortina de humo".

“Nos quieren cambiar la historia de que ya no se quemaron los buses, y ahora dicen que hubo una irregularidad en la adquisición (de los buses), lo cual no corresponde. Hubo una licitación pública, se ha adjudicado al precio más bajo de las cinco empresas que se han presentado, así que no hay ninguna posibilidad de que haya sobreprecio”, señaló la exautoridad edil.