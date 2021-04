Roberto es un indigente que tiene la pierna gangrenada y fue denunciado por ser agresivo

Cochabamba, Bolivia

El pasado 31 de diciembre circulaba en redes sociales dos videos de un indigente que ataca a conductores que no le dan limosna. El primer video fue registrado en la Av. América y Libertador donde se observa como agarra una piedra y la arroja sobre un vehículo, el segundo video es en la Av. América y Melchor Pérez.

Roberto de 25 años limpia parabrisas, es el joven en situación de calle que fue el protagonista de los videos que se hicieron virales en redes sociales, pero por sus actos violentos.

Ahora el pide ayuda a la población, porque su pierna está gangrenada, ruega ser internado en un hospital, actualmente está en la avenida Santa Cruz. Los vecinos y comerciantes manifiestan que es agresivo y piden su traslado a un centro de acogida.

“Estaba durmiendo cerca de los basureros trillizos y me han pisado el pie. Solamente quiero internarme, voy al hospital, primero me dicen que me van a curar luego me votan (…) Yo quiero que me curen la pierna”, relata.