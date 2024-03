¡Robo al vuelo! Sujetos a bordo de un auto arrebatan la cartera a una mujer

Santa Cruz, Bolivia

En el barrio 24 de Junio, ubicado en la zona sur de Santa Cruz, un hecho delictivo sacudió la tranquilidad de sus vivientes durante el pasado fin de semana. Una mujer de 38 años, cuya identidad no ha sido revelada, fue víctima de un asalto mientras se dirigía a su hogar.

Según el relato de la víctima, el incidente ocurrió a escasos metros de su vivienda. Un automóvil se aproximó rápidamente y uno de los delincuentes, sacando medio cuerpo por la ventana del vehículo, le arrebató violentamente su cartera.

"Yo venía caminando a dos cuadras de mi casa cuando vino una movilidad, se me acerca y el delincuente saca medio cuerpo me jala la cartera y se la lleva. En eso empecé a gritar 'maleante, maleante', pero nadie me escuchó", relató la víctima, visiblemente afectada por la situación.

Los asaltantes lograron llevarse la cartera, la cual contenía la suma de 3000 bolivianos, así como documentos de importancia personal para la afectada.

La mujer ya ha realizado la denuncia correspondiente ante las autoridades pertinentes, quienes están llevando a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer el caso y brindarle el apoyo necesario a la víctima.