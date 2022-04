Robo de panales y productos apícolas alarman a productores en Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

Productores apícolas de Cochabamba se encuentran en emergencia por constantes sustracciones de sus productos. Aseguran que en lo que va del año tuvieron 29 robos de colmenas a integrantes de su sector. Por eso, piden a las autoridades una ley que los proteja porque ya están cansados de lo mismo.

"Personalmente, a mí me robaron tres colmenas. A otro productor más de 20. Está comenzando otra vez una ola de robos en el Valle Alto, en la zona de Santivañez, Quillacollo. La Policía y los fiscales no quieren hacer nada porque no hay un marco legal, ni reconocimiento del valor de las colmenas", denunció Nabor Mendizábal, presidente de la Federación de Apicultores de Cochabamba.