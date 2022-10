Rómulo Calvo al presidente Arce: "Usted está para unir al país, no para confrontarlo"

Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó que "el Gobierno en vez de buscar la unidad, está buscando la confrontación" con el conflicto por el Censo de Población y Vivienda.

Este lunes en el departamento se registraron movilizaciones de grupos que están en contra del paro cívico indefinido que se cumple desde hace 10 días; hubo amague de enfrentamientos en provincias y la zona sur de la capital cruceña.

"Nosotros podemos sentarnos a dialogar, pero todos los actos de violencia tienen que bajar. Nosotros como cruceños estamos cuidando nuestra tierra", dijo el cívico.

"Señor presidente, usted está para unir al país, no para confrontarlo, no para causar luto y dolor, no para causar enfrentamientos. Póngase las pilas, los bolivianos necesitamos una línea de unidad, que pueda darnos un derecho que ustedes mismos erróneamente nos prometieron”, agregó en referencia a la fecha de la realización del Censo.