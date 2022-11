Rómulo Calvo: “Sin paz no hay diálogo”

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

"Es ilógico que nos sentemos a dialogar cuando estamos en una alerta, en este momento que tenemos detenidos, no hay un diálogo sincero. Mientras no haya paz no habrá diálogo", dijo Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

Al mismo tiempo lamentó la posición del Gobierno de buscar "diálogo de boca" y no con acciones, sin embrago "hemos tenido una jornada violenta a la cabeza de la Policía nacional, ellos están asediando a la población, es la que está abusando". Recordó que la Policía gracias al pedido de todos los bolivianos se les aumentó un 10% a su sueldo. "Aténganse a las consecuencias, este Gobierno usa a la personas y luego se olvida de ellas", les advirtió.

Vicente Cuéllar, vocero del Comité Interinstitucional por el Censo 2023, compartió la misma posición frente a la convocatoria al diálogo con las autoridades nacionales, quien ratificó que no se pude continuar esa mesa de diálogo por los hechos violentos suscitados en La Guardia.

"Para que exista diálogo tiene haber condiciones, primero que participe el presidente cívico y que liberen a los detenidos, además de la abrogación del decreto 4760, mientras no paren las agresiones no habrá encuentro", refutó, expresando su solidaridad con los heridos y con la prensa. "La solución está en manos del Gobierno", reiteró.