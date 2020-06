Sahonero renuncia al Sedes y alerta que La Paz está en peligro

Este viernes René Sahonero presentó su carta de renuncia al nombramiento como director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz realizado por el Ministerio de Salud.

Sahonero aseveró que deja el cargo para facilitar el trabajo la interior de esta institución y alertó que La Paz está en peligro.

“Creo que La Paz necesita otra cosa. La Paz está en peligro, no se está sacando muestras, no se está haciendo seguimiento, los hospitales no están cubiertos, no se tiene dónde llevar los pacientes, las UTI están cubiertas; hay un desfase total en este momento (…) No he entrado para competir por un negocio, no he entrado en competencia para hacer tonteras. He entrado por la vida”, puntualizo.