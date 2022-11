"Salí al balcón y vi el humo": Incendio en el cuarto piso de un edificio en la avenida República

Cochabamba, Bolivia

Este sábado 26 de noviembre se registró un incendio, en una habitación del cuarto piso de un edificio en la avenida República, el siniestro ocurrió durante la madrugada, el lugar quedó totalmente calcinado, no hubo heridos pero sí daños materiales de consideración.

El fuego causó alarma en los vecinos y comerciantes, quienes ayudaron a sofocar el incendio, que se presume inició por un corto circuito, un alargador de cable se quemó y fue la causa para que se registrara el fuego.

"Mi celular sonó cuando eran las 6:30, yo estaba durmiendo. Uno de mis inquilinos me llamó, me dijo Doña Anita sal rápido de tu casa, se está incendiando. Salí al balcón y vi el humo, corrimos hasta arriba, no pudimos entrar porque el denso humo estaba en las paredes. Tratamos de sofocar el fuego con baldes, con todos los inquilinos, porque abajo hay tiendas comerciales".