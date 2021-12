Salud afirma que los SEDES tienen dinero para atender el SUS con medicamentos

Cargando...

Bolivia

El ministro de Salud Jeyson Auza aseguró que todos los servicios departamentales de salud (Sedes) tienen suficiente presupuesto en sus cuentas para atender el Sistema Único de Salud (SUS) y garantizar atención gratuita con medicamentos a la población.

Auza sostuvo que por primera vez en la historia del SUS, el gobierno ha logrado hacer la asignación de recursos de manera prospectiva, cumpliendo un compromiso asumido al inicio de gestión.

Dijo que antes el Ministerio pagaba en teoría cada tres meses, una vez que los Sedes presentaban sus planillas y cuando no se les cancelaba, porque los papeles llegaban tarde, los médicos salían a marchar denunciando que el SUS no sirve y que no se podía dar atención gratuita.

Afirmó que este año, ya no hay reclamos por falta de recursos, porque se ha dispuesto que el pago sea inmediatamente cumplido el mes, incluso antes que cumplan el mes y por eso ya no hay marcha de médicos.

Aseguró que para este último trimestre 2021, porque el próximo año será cuatrimestre de acuerdo a la nueva reglamentación, se han depositado recursos en su totalidad.

La autoridad manifestó que en este momento los hospitales de tercer nivel tienen disponible los recursos a través de sus SEDES para atender de manera gratuita, mediante el SUS, a la población.

Sin embargo, dijo que, salvo alguna región, la mayoría de los SEDES tienen menos del 50% de ejecución y anunció que este aspecto será informado a la población y también puesto en conocimiento de las autoridades departamentales porque “hay recursos suficientes para enfrentar la pandemia”.

“Alguna vez los médicos dijeron que solamente hay para comprar paracetamol y solamente se puede comprar paracetamol. ¡Mentira! De manera categórica, mentira. Nosotros en el SUS tenemos 14 partidas que establecen servicios básicos, medicamentos de acuerdo a la realidad regional, textiles y otros servicios que se utilizan en salud”, declaró a la prensa.

Indicó que, si los Sedes cumplen a cabalidad estas partidas, con los remanentes pueden contratar hasta personal o usar en cualquier otra situación que vean conveniente para atender emergencias de la pandemia de coronavirus.