Santa Cruz: Abandonan a un bebé de tres días de nacido en una caja de cartón

En Santa cruz, un bebé fue abandonado en la puerta de una casa en una caja de cartón junto a una nota. El menor tiene tres semanas de nacido.

“Señora, no puedo mantener a mi bebé porque trabajo de empleada y no tengo capacidad de mantenerlo, cuídelo por favor, o por si hay alguien que lo adopte. Tiene tres semanas. El que lo adopte cuídelo bien por favor, no tiene ninguna enfermedad, Gracias”, afirma la nota dejada junto al menor.