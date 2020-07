Santa Cruz: Arrestan a más de 30 personas por consumir bebidas alcohólicas

Cargando...

Durante la jornada de ayer, la Policía, arrestó a más de 30 personas mientras consumían bebidas alcohólicas en un local del primer anillo de esa urbe, incumpliendo la cuarentena moderada decretada por la pandemia del coronavirus.

"No es la idea estar clausurando y arrestando, todos deberían estar en sus casas, así que estos eventos no tienen razón de ser, porque no competen ni el día, ni la ocasión y menos en una cuarentena", informó el secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Carlos Méndez.

Asimismo, Méndez, indicó que luego del arresto, se procedió con la clausura del local donde se encontraban los infractores.

Cargando...

"Es lamentable que no tengan conciencia del hecho, ponen en riesgo la salud de todo, en caso de ser reincidente procederemos al cierre definitivo del local", sostuvo Méndez.



En tanto, el comandante del Distrito Policial 1, Javier Lora, añadió que se trasladó a los detenidos hasta un recinto policial, ahí se determinará quiénes serán aprehendidos, para ser sometidos a un proceso penal.

Cabe recordar, que hace un par de días, la Policía, tras una denuncia de vecinos arrestó a 53 jóvenes, de igual manera en una fiesta, por la zona del centro de la ciudad.