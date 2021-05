Santa Cruz determina restricción en el horario de circulación, de 23:00 a 05:00 horas

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Durará una semana. Desde este lunes 17 al 24 de mayo, el horario de circulación se restringirá desde las 23:00 a 05:00 horas, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.

La determinación se tomó en la reunión ampliada que inició pasada las 20:00 horas en el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), en el que participaron diversas instituciones como la Gobernación de Santa Cruz, la Alcaldía, la Policía, entre otros sectores, donde evaluaron la situación epidemiológica del departamento ante la pandemia por el Covid-19.

El alcalde del municipio cruceño, Jhonny Fernández, informó que instruyó a la secretaría de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento para que se refuercen los controles al ingreso de los diferentes centros de abastecimiento; indicó que se notificó a las demás actividades comerciales haciéndoles conocer las medidas de bioseguridad que tienen que cumplir.

Al transporte, también pidió que respeten las medidas previstas y que se cumplan con el número de pasajeros a bordo, como la prohibición de los pasajeros a bordo sin el uso de barbijo.

Cargando...

"Las actividades masivas van a hacer controladas en coordinación con la Policía, vamos a pedir el control vigilancia a la gendarmería, si es necesario los militares nos ayudarán con la vigilancia", dijo Fernández en conferencia de prensa.

En contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP), el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erwin Viruez, afirmó que las actividades sociales no esenciales están contribuyendo a las grandes concentraciones y mantener la cadena de contagios las cuales preocupan a las autoridades en salud.

"Somos el mayor departamento con mayor índice de positivos, mayor tasa de letalidad y un sistema sanitario que no le está dando la oportunidad de internación, terapia intensiva y cuidados intermedios", dijo Viruez.

Recalcó que mediante esta medida se prevé llegar a la población enfatizando que la única manera de evitar y cortar la transmisión es con el distanciamiento y el uso del barbijo.

Cargando...

"A medida que el Gobierno nos dote de las vacunas, nosotros vamos a establecer esta estrategia será evaluada en siete días, si es necesario de aumentar estas medidas hay el compromiso de las autoridades de hacerlo", finalizó el director del Sedes.