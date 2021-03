Santa Cruz reporta 523 nuevos contagios y Sedes pide no generar zozobra sobre la supuesta presencia de la variante brasileña

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación cruceña, reportó para este martes 523 nuevos contagios por Covid-19, con lo que totaliza el departamento totaliza 96.756 pacientes positivos.

Marcelo Ríos, director del Sedes, ponderó que en esta jornada no se registró ningún fallecido por el coronavirus; además, 425 pacientes fueron dados de alta, sumando 87.024 recuperados del virus.

De los nuevos contagios, 450 corresponden al municipio de Santa Cruz de la Sierra; La Guardia, 13; El Torno y Montero, 11; San Ignacio, 10; Saavedra, Samaipata y Warnes, cuatro; Cuevo, Gutiérrez, San Ramón, dos; Cabezas, Camiri, Charagua, Cuatro Cañadas, Fernández Alonso, Porongo, San José, San Julián, Vallegrande y Yapacaní, un caso.

La autoridad indicó que 105 pacientes se mantienen en las diferentes unidades de terapia intensiva del sistema de salud.

Cargando...

“Debemos continuar con los controles. Las actividades de frontera con la vigilancia epidemiológica, que se vienen efectuando desde la semana pasada, nos está dando muy buenos resultados, especialmente, sobre el aspecto del avance de la contención”, afirmó Ríos, a tiempo de indicar que van más de 2.000 dosis de la vacuna aplicadas en las poblaciones fronterizas.

En tanto, Ríos pidió que no se genere zozobra en la población, respecto a las versiones que circulan en el departamento la variante brasileña del Covid-19.

“Actualmente, nadie en el país puede certificar la presencia de la variante brasileña amazónica, porque no tenemos la capacidad de la genotipificación. Se está actuando por la cercanía y porque no hay restricción en las fronteras, no tenemos ningún reporte oficial de ningún establecimiento que nos hubiera reportado esta situación”, afirmó.

El director del Sedes indicó que han solicitado a la Alcaldía la información que se ha dado a la opinión pública acerca de un supuesto caso en la capital cruceña, que llegó desde Brasil.