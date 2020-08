Santa Cruz: Ríos Yapacaní, Ichilo y Piraí presentan crecidas debido a las lluvias

Cargando...

A raíz de las lluvias registradas desde el inicio de semana en el departamento cruceño, los ríos Yapacaní, Ichilo y Piraí presentaron crecidas considerables, pero ninguna ha presentado desbordes, así lo informó Jorge Campos, responsable de Hidrología del servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), dependiente de la Gobernación.

"Hemos tenido crecidas extraordinarias en los ríos Yapacaní, con 4,25 metros que fue registrada a las 06:30 de hoy, Ichilo 13,20 metros, cuando su nivel normal es de 7 metros; entonces ha crecido bastante, y con respecto al Piraí, tiene alrededor de 4 metros", afirmó Jorge Campos, responsable de Hidrología del Searpi,



Asimismo, Campos, explicó que en base a los reportes presentado por los técnicos, los defensivos en Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Fernández Alonso, San Pedro y otras poblaciones que se encuentran rió abajo “se encuentran trabajando bien", por ello la crecida de los afluentes no ha revestido ningún problema.

Sin embargo, pese a esto la población no debe confiarse, por tanto, recomendó a las personas que viven cerca de los ríos no acercarse y evitar cruzarlos, de esa manera no pondrán en riesgo sus vidas.

Finalmente, advirtió que como Unidad de Alerta Temprana continuarán brindando información al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), respecto a los niveles y crecidas de los ríos.