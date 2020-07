Santa Cruz supera los 29 mil contagios de coronavirus

Cargando...

En las recientes 24 horas, Santa Cruz registró 495 casos positivos y 19 fallecidos por coronavirus, así lo informó el director del Sedes, Marcelo Ríos. Con estos datos, las cifras generales del departamento ascienden a 29.484 infectados y 797 decesos a causa del virus.

Los casos de esta jornada se dividen en los siguientes municipios, Santa Cruz de la Sierra 331, Montero 54, La Guardia 20, El Torno 18, Cotoca 17, San Ignacio 17, Comarapa 9, Cuatro Cañadas 4, San Julián 4, Warnes 4, Cabezas 2, Camiri 2, El puente 2, Roboré 2, Saavedra 2, Saipina 2, San Carlos 2, mientras que Pailón, Porongo y Vallegrande a 1 caso respectivamente.

Cabe mencionar que de este grupo, 93 de ellos son mayores de 60 años, y 24 menores de 15 años. Asimismo, se tiene contabilizado tanto el sector público como privado, a 124 pacientes internados en salas de terapia intensiva.

En cuanto a los recuperados de hoy, son 119, sumando de esta manera 15.471 personas que vencieron el coronavirus, dejando un número de pacientes activos de 13.216.

Asimismo, hasta la fecha son 19.852 los casos descartados, mientras que son 25.357 los sospechosos.

Por otra parte, el Dr. Ríos, instó a reflexionar a la población cruceña, sobre los cuidados que se deben tener para evitar un posible contagio, es decir, no salir a las calles de no ser necesario, pero por sobre todo no incumplir la cuarentena, dando como ejemplo a los 53 jóvenes arrestados por realizar, enfatizando en que no solamente fueron ellos los infractores del confinamiento, sino miles de cruceños, quienes salieron a las calles, tanto en sus motorizados como a pie o bicicleta en horas no permitidas.

"Este no es el ejemplo que debemos dar para combatir al virus, esto solo preocupa mas a las autoridades, policías, enfermeras, médicos, quienes están en la primera línea, intentando evitar más contagios", afirmó Ríos.