Santos Quispe da por terminada la alianza con Jallalla

Este miércoles el gobernador electo de La Paz, Santos Quispe, dio por concluida su alianza con la agrupación Jallalla La Paz. Por su parte, el líder de esa sigla política, Leopoldo Chui, aseveró que romper la alianza es una traición a Felipe Quispe.

“Desde el día que ya tengo el credencial (sic) ya nos hemos separado. Nada que ver él (Chui). Hasta ahí hemos culminado. Ya soy gobernador, se le ha dado sus asambleístas, él está como asambleísta. Ya he cumplido y él todavía no ha cumplido con mi persona, ha cambiado candidatos a dedo y no voy a tolerar. Hemos hecho un pacto y ese pacto ya se ha roto”, manifestó Quispe, Gobernador electo de La Paz.