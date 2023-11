Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En medio de la creciente crisis ambiental que azota a Santa Cruz, el Comité Pro Santa Cruz convocó a una Asamblea de la Cruceñidad para este martes con el objetivo de definir acciones concretas frente a los desoladores incendios forestales que han consumido vastas extensiones de tierra en la región.

El vicegobernador, Mario Aguilera, expresó su profunda preocupación ante la situación y anunció su participación activa en la asamblea. "Si llevamos semanas ardiendo y no podemos apagarlo, ¿por qué no declarar esto de una vez desastre (departamental)? Si necesitamos recursos para apagar los incendios, entonces hay que hacerlo; esto se trata de humanidad", enfatizó la autoridad.

Además, hizo hincapié en la importancia de proteger los bosques, subrayando que son fundamentales para el ciclo del agua y, por ende, para la vida misma. "Uno tiene que proteger los bosques porque son parte del ciclo básico del agua. Si no hay agua, no hay vida; si no hay agua, no hay suelo productivo, y sin suelo productivo no hay empleo", declaró con convicción.

Aguilera instó a tomar medidas contundentes, sea mediante la declaración de desastre, solicitudes de ayuda, o incluso manifestaciones. "Se tiene que hacer lo que haga falta, una declaratoria, un pedido, una marcha. Hay que hacer lo que tengamos que hacer, pero tenemos que apagar los incendios", agregó.

Curiosamente, dijo desconoce el motivo por el cual aún no se ha declarado el estado de desastre departamental, un paso crucial para movilizar recursos y coordinar esfuerzos en la lucha contra los incendios.

En tanto, la asamblea de la cruceñidad se perfila como un punto de encuentro crucial donde se esperan la toma de decisiones determinantes para enfrentar la emergencia ambiental que amenaza la biodiversidad y la calidad de vida en Santa Cruz.