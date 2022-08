Se llevaron la tv de 50 pulgadas, una portátil y celulares, pero "ningún vecino vio nada"

Cochabamba, Bolivia

El pasado sábado, ladrones ingresaron a un domicilio y se llevaron un plasma de 50 pulgadas, una computadora portátil, tres celulares, joyas y todo el dinero que encontraron.

Revolvieron prácticamente todos los cajones que habían en cada una de las habitaciones de la vivienda en busca de dinero y objetos de valor.

Observa que ningún vecino se dio cuenta de lo que pasaba.

"Nadie vio nada, es lo raro. Para ingresar a la casa no forzaron la puerta, sí fue forzada para salir. Lo raro es que nadie vio nada. No sé si es por miedo, porque después de esto me enteré que son varios robos ocurridos en la zona y ya es mucha inseguridad", agregó la afectada.