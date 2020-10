Se quería ver mejor, se sometió a inyecciones faciales y terminó con medio rostro paralizado

Cargando...

Con tal de verse "mejor" o ser estéticamente más atractivos, muchas personas son capaces de hacer cualquier cosa. Sin embargo, el proceso de estos, no siempre termina de la mejor manera. Algo así le paso a una joven china, que terminó con medio rostro paralizado tras someterse a unas inyecciones en la cara.

El 12 de septiembre, Zhao, de 29 años, fue a una clínica de la ciudad de Hangzhou para hacerse unas inyecciones de relleno facial con el objetivo de eliminar arrugas. La joven ya se había sometido antes a este tratamiento, pero esta vez algo salió mal y una semana después, se despertó con media cara paralizada. Tenía la boca torcida, la ceja izquierda fruncida y no podía cerrar ni la boca ni el ojo izquierdo.

"Cada día me veo en el espejo con una cara inexpresiva y me quiero morir", contó la afectada. Zhao no puede masticar bien y tiene que beber con pajita. Los médicos le diagnosticaron una parálisis fácil y no saben decir cuándo volverá a la normalidad. El proceso de recuperación puede durar meses y hasta años, y es posible incluso que no se pueda recuperar nunca.

La mujer ya ha presentado una demanda contra la clínica de belleza y el caso se decidirá en los tribunales.