Se registran filas de camiones en Cochabamba y Oruro para cargar diésel

Cochabamba, Bolivia

En Oruro y Cochabamba, se registran largas filas de camiones en busca de diésel en varios surtidores. Transportistas deben esperar por horas e incluso días para cargar combustible, por lo que señalan que hay desabastecimiento del carburante y les genera preocupación. Asimismo, se teme un incremento en el precio del pasaje en el transporte interdepartamental.

Así, desde tempranas horas de la madrugada, camiones esperaban en un surtidor de la Av. Blanco Galindo, que conecta Cochabamba con Quillacollo.

Señalaron que la falta de diésel se registra desde la semana pasada, pero se siente más en La Paz.

Aseguran que no les explicaron los motivos del desabastecimiento y se tienen varias hipótesis, entre ellas que redujo el cupo de los surtidores o que ya no se importa el mismo volumen de combustible.

Sea cual fuere la razón, están preocupados, pues la escasez afecta a su fuente de trabajo.

"Lamentablemente, dependemos del diésel para movernos , tanto para ir a recoger la carga como para entregar algo. Si no hay diésel, no hay movimiento", aseveró un chófer.

En ese sentido, piden garantizar el abastecimiento de combustible para trabajar sin perjuicio.

Reparten diésel en Oruro

En Oruro, tras las largas filas de vehículos y la molestia de los transportistas por la falta de diésel, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) destinó repartir este carburante con 30 cisternas desde la planta procesadora de gas de la zona norte de esa ciudad para todo el departamento. Se pretende que en los próximos días se pueda normalizar su distribución. Indicaron que el problema se debe a varios factores de mantenimiento en la vía de distribución.

"Ya han cargado en la mañana (las cisternas), todo el día las tuvieron así y nosotros esperando en las filas ¿Por qué no soltaron en cuanto cargaron las cisternas para repartir en los surtidores? Ellos están molestos y nosotros también porque no dejan distribuir el diésel, no están autorizados. Pero no sabemos cuál es el problema para que no les dejen salir. Parece que quieren soltar en uno solo", cuestionó el transportista, Víctor Guzmán.