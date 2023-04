“Sebastián la violó a tu hija, me dijo”: Denuncian violación grupal en Buena Vista

Santa Cruz, Bolivia

Dos adolescentes de 16 años son acusados de violar a una menor de 11 años en la comunidad Arboleda del municipio de Buena Vista. Los acusados son compañeros de la misma unidad educativa que la víctima. El hecho ocurrió el 22 de marzo y ha conmocionado a la población.

La madre de la víctima relató que ese día su hija salió después del almuerzo a casa de una compañera para hacer tarea y le dijo que volvería a las 17:00. Cuando la niña llegó a casa, su mamá notó que estaba llorando y le preguntó qué le había pasado. La menor le respondió que no le había pasado nada, pero su madre sospechó que algo estaba mal.

Dos días después, la progenitora cuando se dirigía hacia la tienda la madre del otro adolescente acusado, le contó que Sebastián había violado a su hija.

“El viernes cuando fui a la venta, me habla la mamá del otro muchacho y me dice ¿oye no sabes lo que pasó?, no le respondí, Sebastián la violó a tu hija, me dijo”, señaló la mujer.