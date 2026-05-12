Sector Turismo denuncia "asfixia económica" por bloqueos en Coroico

La Cámara Hotelera de Coroico expresó su preocupación y rechazo ante los bloqueos instalados en las rutas hacia Los Yungas, situación que —según denunció— está provocando una grave crisis económica y turística en la región.

A través de un pronunciamiento, el sector advirtió que Coroico y las comunidades yungueñas dependen principalmente del turismo como motor de desarrollo económico, por lo que la interrupción de las vías de acceso afecta directamente a hoteles, restaurantes, transportistas, guías turísticos y pequeños emprendimientos locales.

Foto: Comunicado de la Cámara de Turismo de Coroico. RRSS.

“La paralización de las vías de acceso está destruyendo la economía local, generando pérdidas irreparables y dejando a cientos de familias sin ingresos”, señala el comunicado.

La Cámara Hotelera denunció además una caída drástica en la llegada de visitantes nacionales e internacionales, acompañada de cancelaciones masivas de reservas y un deterioro progresivo de la imagen turística del destino.

Asimismo, remarcó que cada jornada de bloqueo representa pérdidas económicas considerables y pone en riesgo fuentes laborales vinculadas a toda la cadena productiva del turismo.

Foto: Comunicado de la Cámara de Turismo de Coroico. RRSS.

En el documento también se cuestiona la falta de respuestas oportunas por parte de las autoridades y se responsabiliza al Estado por no garantizar el derecho constitucional al libre tránsito y al trabajo.

“Responsabilizamos a las autoridades competentes por permitir que una región entera quede aislada y económicamente golpeada”, indica el pronunciamiento, citando los artículos 21, 46, 49 y 55 de la Constitución Política del Estado.

Turismo pide soluciones inmediatas

Ante esta situación, la Cámara Hotelera exigió el levantamiento inmediato de los bloqueos y la intervención urgente del Estado para restablecer la circulación vehicular hacia Los Yungas.

Además, pidió la implementación de medidas de apoyo y reactivación económica para el sector turístico, así como una evaluación oficial de los daños y pérdidas ocasionadas durante los días de conflicto.

Finalmente, el sector hizo un llamado a la reflexión a todos los actores involucrados en las medidas de presión, señalando que el desarrollo de Coroico depende de la estabilidad social y del trabajo conjunto.

“Respetamos las diferentes formas de manifestación y las reivindicaciones sociales, pero no se puede poner en riesgo el sustento de toda una región”, concluye el comunicado.

Mira la programación en Red Uno Play