Secuestran a un anciano para arrebatarle sus bienes

La Paz, Bolivia

Una persona de la tercera edad, 89 años, fue encontrada y rescatada de un domicilio en La Paz-El Alto, el cual se encontraba ya dos meses raptado por tres sujetos, que ya fueron remitidos al Ministerio Público, por el presunto delito de secuestro y abuso.

El objetivo era adueñarse de los terrenos que poseía, informó este miércoles el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Douglas Uzquiano.



"A denuncia de la hija de la víctima, nuestro personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) ha iniciado de forma inmediata la investigación, logrando dar con el domicilio", dijo la autoridad.



En la intervención policial aprehendieron a tres personas: Jorge Hugo E. C., Teresa R. A. y Marisol H. C.



De acuerdo al detalle, la víctima estaba en cautiverio en un precario cuarto del domicilio, donde la obligaron a firmar papeles en blanco con el propósito de protocolizarlos para apropiarse de sus propiedades.



"Estas personas que la tuvieron cautiva durante dos meses no son familiares, pero lograron su objetivo, porque vendieron un terreno a una tercera persona", aseveró.