Selfie mortal: joven fallece tras tomarse foto con su novia y caer por barranco

Italia

Conmoción existe en Italia luego de que un hombre de 30 años muriera tras sacarse una selfie con su novia y caer por cerca de 100 metros desde una quebrada.

El empresario Andrea Mazzeto terminó perdiendo la vida tras precipitarse desde un barranco de la Meseta de Asiago, atracción turística a la cual asistió con su novia Sara Bragante.

Todo ocurrió luego de que la pareja se tomara una selfie justo en el borde de una quebrada. Tras inmortalizar el momento, el empresario fue a buscar el teléfono celular, momento en el que perdió el equilibrio y cayó al abismo.

"LO OÍ GRITAR Y DESAPARECIÓ"

Según contó Sara a Il Messaggero, "el sábado por la mañana hicimos una pequeña excursión hasta el Altar Knotto. Al final del camino hay una pasarela corta, y cuando llegamos al pie del peñasco decidió subirlo".

La joven reveló que a "a Andrea le gustaba escalar", que "siempre lo hacía", y que a ella le daba vértigo el subir a las alturas. A pesar de ello, su novio le insistió a que le acompañara, en esa travesía.

"Me dejé convencer y desde allí arriba hicimos algunas fotos. Luego me pidió que posara en el borde de la roca", relató la mujer.

En esa misma línea, debido a sus vértigos, la joven comenzó a sentir náuseas y mareos. "Tenía la cara pálida, me temblaban las piernas y en ese momento me sentía mareada. Corría el riesgo de perder el equilibrio y Andrea me agarró la mano, dejando caer el teléfono, que terminó abajo, entre los arbustos", narró Sara.

Por ello el empresario fue en búsqueda del aparato donde estaba todo su trabajo, hecho que terminó siendo fatal.

"Lo oí decir que tenía el pie atascado, y en cuanto consiguió liberarse la roca se desmoronó y resbaló (...) En realidad fue un vuelo de unos pocos metros, pero al terminar en el claro al pie de la roca, inmediatamente rodó hacia el abismo. Lo oí gritar y desapareció", contó la novia del fallecido. Selfie mortal. (Foto Internet).

Personal de bomberos y equipos de rescate lograron hallar el cuerpo de Andrea, encontrando a escasos metros el celular que intentó recoger antes de caer.

En las últimas horas Sara utilizó sus redes sociales para publicar la última foto que se sacaron ante del fatal hecho, escribiendo "nuestra maldita última foto. Siempre estarás conmigo mi osito".