Senador de Creemos: “Avasalladores son milicias armadas con la protección y complicidad del Gobierno”

Santa Cruz, Bolivia

El senador de Creemos, Henry Montero, señaló que los avasalladores se han convertidos en grupos delincuenciales, porque no solamente amedrentan a propietarios sino también a la prensa, además, dijo que no se ve el accionar de la Policía de manera oportuna.

¿El Gobierno perdió el control en el tema avasallamientos? Al respecto Montero manifestó “en Bolivia (los avasallamientos) no son un tema de leyes, la Constitución Política del Estado establece los derechos y deberes de cada uno de los ciudadanos, establece el tema de tierra y territorio, también tenemos la Ley 447 que establece que se tiene que hacer con estas personas que están avasallando, ero lo que no tenemos son autoridades que cumplan y hagan cumplir la ley en toda su institucionalidad, tenemos el Ministerio Público, la Policía, el INRA que no hacen su tarea”.

“Es por eso que hoy vemos que se están proliferando las milicias armadas y lo hemos visto en el caso de Las Londras y en Ascensión de Guarayos, sobre todo ya con avasallamientos urbanos como los que se dieron en los acuíferos y el accionar tardío de estas instituciones hacen que se pongan en riesgos no solo el trabajo de la prensa cruceña sino de cualquier ciudadano y sobre todo de los mismo propietarios”, agregó.

Para el parlamentario “hay una protección desde el Gobierno nacional ante estas personas (por los avasalladores) que ingresan a estos terrenos tanto privados o fiscales para poder avasallar y destruir el medio ambiente y eso hace que se pierda el control total”.