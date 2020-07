Senador Edwin Rodriguez supera el coronavirus

Este martes el Senador del Movimiento Al Socialismo, Edwin Rodríguez, dio a conocer que venció el coronavirus y aseveró estar dispuesto a donar plasma hiperinmune.

La autoridad aseveró que presentó algunos síntomas como perdida de olfato y temperatura.

“Esto me hace pues tener el plasma hiperinmune y yo quiero generar una esperanza a la gente ya que estas noticias son letales (…) En mi caso no ha sido tan complicado, he estado tres cuatro días con pérdida de olfato y un par de días con temperatura”, relató.