"¿Será que ya habrá llegado al cielo?" Falleció Chupete, el cachorro con hidrocefalia que se hizo viral

Cochabamba, Bolivia

Claudia Patricia Martínez, la voluntaria que cuidaba a Chupete, confirmó el fallecimiento del cachorrito con hidrocefalia que tenía un mes y medio de nacido.

"Será que ya habrá llegado al cielo? Chupete era flojo para caminar, no me lo imagino volando 🥺 Chupete, apúrate... mi mamá debe estar preocupada buscándote ❤", publicó Claudia en sus redes sociales.

Inicialmente, compartió un emotivo video en el que se ve al perrito jugando y siendo acariciado por su mamá. Decenas de usuarios en redes sociales expresaron su dolor y tristeza por la noticia.

Hace unas semanas, Chupete se había convertido en toda una celebridad en las redes sociales debido a su particular apariencia y su historia de vida. Gracias a que su imagen se hizo viral, el cachorro empezó a recibir la atención de millones de personas en todo el mundo que pudieron conocer de su enfermedad.

Y es que, según comentó Claudia Patricia fue toda una hazaña que hubiese nacido vivo: “ Chupete es un milagro , tiene un mes y una semanas y ya come. Chupete no tenía que nacer, de hecho el veterinario nos dijo que ya había muerto porque nació con hidrocefalia, tiene una leve desviación en sus ojitos, pero eso le da un toque de ternura”.

La hidrocefalia canina es una enfermedad que consiste en la dilatación del sistema ventricular cerebral que aumenta la cantidad de líquido cefalorraquídeo, que fue la dificultad para su desarrollo. Los síntomas que mayormente se presentan durante esta enfermedad son convulsiones, ceguera, descoordinación, estrabismo y hasta alteraciones en su comportamiento.

Nadie lo quería adoptar por el tamaño de su cabeza. Además, sufría una pequeña desviación en los ojos que lo volvía bizco, pero eso lo hacía ver aún más tierno.

Su historia se hizo viral después de la Fundación Narices Frías, de Cochabamba, publicara la foto del cachorro para buscarle un hogar y para que su nueva familia se haga cargo de brindarle ayuda médica, sin embrago los usuarios se burlaron de su condición y hasta lo hicieron memes para reírse de su aspecto.

Lamentablemente, en las últimas horas se confirmó la noticia que nadie quería escuchar: Chupete no resistió y su vida se apagó.

Así lo confirmó la misma Claudia en su perfil de Facebook, quien se mostró muy acongojada por la perdida y escribió una carta de ‘Chupete’ para su mamá y todos aquellos que lo cuidaron:

"NO LLORES MAMA : Mamá no estés triste te escribo esta carta para que sepas que voy a estar bien…antes de irme olvide decirte cuanto te amo, por eso pedí verte una vez más …pero ya sabes siempre he sido distraído…no se por que pero desde ese día creo que estoy mas cerca de tu corazón…MAMA,,,no llores,,,porque cuando lo haces me siento impotente de no poder abrazarte…de no poder, consolarte”