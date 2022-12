Sexta ola: Los contagios de Covid-19 continúan en aumento y hospitales están saturados

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El departamento de Santa Cruz se está viendo golpeada por el incremento de casos de Covid-19 en esta sexta ola. Este lunes se reportaron 1716 positivos y dos fallecidos.

Los puntos de diagnóstico se encuentran saturados y más del 40% de las pruebas realizadas al día dan positivo al virus, indicó la secretaria de Salud del Municipio, Adriana Amelunge, quien prevé que el pico de la sexta ola se de entre la primera y segunda semana de enero.

“En (el punto de diagnóstico) de la plaza principal 24 de septiembre se realizan entre 400 y 500 pruebas antígeno nasal con un índice de positividad del 40%. Seguimos con ascenso de curva de casos”, informó la autoridad.

Los hospitales de primer y segundo nivel ya se están viendo saturados ante el incremento de contagios y otras enfermedades de temporada; los pacientes peregrinan por atención y la dotación de medicamentos.

“Hay que peregrinar y no pueden faltarnos los documentos que piden caso contrario no hay atención, pero uno no busca enfermarse”, lamenta una ciudadana.

De igual manera, se habilitó los diferentes centros de salud para la vacunación contra el Covid-19. Estos atienden de lunes a domingo y ante el incremento de casos al día se llega a vacunar hasta 100 personas.