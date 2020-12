Shakira se muestra de sostén y corsé

Cargando...

Shakira vuelve a ser noticia por el video que lanzó junto a la agrupación Black Eyed Peas y la canción Girl like me, incluida en el octavo álbum de estudio de dicha agrupación que incluye además colaboraciones con otros colombianos como J Balvin y Ritmo. Pero no solo los fans hablan sobre su nuevo material, sino también por el sexy atuendo que luce, con sostén y un corsé blanco que ha dejando a sus seguidores en Instagram con la boca abierta.

En su cuenta de Instagram la cantante colombiana mostró en varias fotos un detrás de cámaras en el que sobresalen imágenes que la muestran usando un sexy sostén blanco, que hace juego con un corset futurista del mismo color.

Seguidores de Shakira han publicado fotografías en las que se puede apreciar mejor el sensual vestuario; todo lo que lanza la cantante causa sensación, y muestra de ello son las más de 14 millones de vistas que el videoclip ha conseguido en YouTube a tan sólo dos días de haberse estrenado.