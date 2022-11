Shakira y Gerard Piqué ya tienen fecha para firmar su separación frente a un juez

Cargando...

Barcelona, España

Luego de tres semanas de idas y venidas, y de llegar a un acuerdo de separación y de custodia de sus hijos, Shakira y Gerard Pique se verán las caras ante un juez para aprobar esta decisión.

La cantante colombiana y el exfutbolista del Barça ratificarán el convenio firmado gracias a la mediación de sus abogados el próximo 1 de diciembre en los juzgados catalanes. Ambos están convocados este jueves en el Juzgado de Primera Instancia y de Familia Nº 18 de Barcelona, tal y como adelanta ‘La Vanguardia’.

El encuentro que tendrán ante el juez podría ser el último antes de que la intérprete de Te felicito se marche a Estados Unidos con sus hijos, plan que el exjugador del FC Barcelona acepta dentro del acuerdo.

Una vez que lleven a cabo la firma oficial de ambas partes ante el jurado, el convenio quedará aprobado en España y el siguiente paso será validarlo en Miami. Al parecer, la de Barranquilla quiere irse de Barcelona lo antes posible para empezar cuanto antes una nueva etapa en Estados Unidos. Podría irse en enero de 2023, una vez que sus hijos concluyan el periodo de vacaciones en nuestro país.

Cabe recordar que el pasado 7 de noviembre, seis meses después de anunciar su separación, Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo. Ese día, tras una reunión con los abogados que se prolongó durante 12 horas, se determinó que los menores se irán a Miami con la cantante a principios del año que viene. De esta manera, la colombiana cumplirá su deseo de dejar la ciudad condal, donde ha vivido de forma habitual desde el año 2012.

Si bien a Shakira y Piqué se les ha visto juntos recientemente en una actividad de su hijo pequeño, lo cierto es que el mal rollo entre ambos era más que evidente hasta el punto en el que la colombiana le hizo un llamativo gesto a su ex que no ha pasado desapercibido. Parece claro que ya no quieren saber nada el uno del otro. A pesar de ello, dentro de dos días tendrán que reunirse de nuevo en los tribunales.