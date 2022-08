“Si algún día ya no regreso por favor no llores”, dice el video que grabó antes de ser hallada sin vida junto a su bebé

Santa Cruz, Bolivia

Horas antes de tomar la drástica decisión de quitarle la vida a su bebé de casi dos años y de acabar con la suya, la joven madre de 21 años de edad, subió a su cuenta de TikTok dos videos, en el cual menciona una supuesta infidelidad de su concubino y padre de su pequeña.

En el material audiovisual la muchacha dice “mi amor tú puedes hacer lo que tú quieras mis espaldas puedes andar con una y con otra, hablar mensajearte, revolcarte con quien quieras, total algún día yo me voy a enterar, porque la verdad siempre sale a la luz, soy una persona educada, guapa, trabajadora, inteligente y con valores, que lucha por mis metas, sueños y también lucho por ti”.

“Claro que te amo y por eso te he entregado todo mi corazón, pero el momento que tú me falles o me traiciones en ese momento dejo de hacerlo y nunca me voy a arrepentir de haberme entregado a ti, porque soy buena persona, el que se va arrepentir al final vas a ser tú y vas a querer regresar, porque todos alguna vez se arrepienten de perder a una gran mujer y acuérdate que en la vida no se encuentra dos veces a la misma persona, que te apoye, que te quiera y este en las buenas y en las malas contigo”, relató la mujer dos horas antes terminar con su vida.