"Si la víctima no va y busca al victimario, la policía no se mueve", Bravo cuestiona el sistema judicial 

Santa Cruz, Bolivia

El abogado penalista, Joadel Bravo, cuestionó duramente al sistema judicial por la falta de acción en la aprehensión de 467 rebeldes prófugos de casos de violencia y abuso sexual.

Bravo argumentó que si las víctimas no hacen un seguimiento activo de los procesos, las órdenes de aprehensión no se ejecutan, lo que permite que los agresores permanezcan en libertad.

"Si la víctima no va y busca al victimario, la policía no se mueve", declaró Bravo, destacando la inacción por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. "Ya sea porque no tienen recursos suficientes, como gasolina o personal, el resultado es el mismo. Solo lograrán encarcelar al agresor si la víctima lo persigue, y el que está 'yesca' no lo va poder hacer", agregó.