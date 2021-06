“Si no eres mía, no eres de nadie”, le gritó mientras golpeó a su ex pareja

Cochabamba, Bolivia

Una joven de 26 años fue golpeada por su ex pareja, el acusado la agredió porque no quería que ella salga con otra persona, el hecho ocurrió este fin de semana en la zona de “La Chimba”.

La pareja estaba separada, la mujer decidió alejarse de su ex enamorado, pero el hombre no se resignaba a aquello y siempre la buscaba para hacerle problemas e incluso para amenazarla de muerte.

“El ex enamorado amenazaba a la víctima, indicándole que no la iba a dejar en paz y no quería que esté con otro hombre (…) Le reclamó en la puerta de la casa de la mujer, es en este lugar que es golpeada”, indicó el vocero de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), My. Patrick Saavedra.