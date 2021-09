Siete cocaleros fueron aprehendidos acusados de agredir y robar a la policía

La abogada Evelin Cossío, defensa del dirigente cocalero Armin Lluta, manifestó este martes que confundieron a los detenidos y que los delitos penales por los cuales estarían acusados, serían robo agravado, asociación delictuosa, lesiones graves y leves entre otros.

La jurista agregó que prevé que el Ministerio Público emita en las próximas horas, la resolución de imputación formal en contra de estos siete aprehendidos.

Por su parte uno de los detenidos negó haber participado en los hechos, aseguró que fue capturado de forma confusa.

“Es una detención confusa porque nosotros no hemos participado en nada en ese momento, yo no puedo robar nada y a esta edad yo no puedo estar haciendo conflictos ni peleando”, manifestó uno de los sindicados.