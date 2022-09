Sin cajón y sobre una mesa, velan a Boris, el niño que se ahogó por buscar una pelota

El Alto, Bolivia

Aún en medio del shock por el trágico hecho, familiares velan los cuerpos de Bismarck Nina y Boris Choque, niños de 12 y 13 años de edad que murieron ahogados en una laguna cerca de su unidad educativa, en la zona Villa Andrani del Distrito 9 de la ciudad de El Alto, camino a San Roque.

Boris era de una familia de escasos recursos, por lo que su cuerpo es velado envuelto con frazadas, sin cajón, sobre mesas improvisadas. A sus pies, colocaron dos ladrillos para sostener las velas.

Este martes, los niños habían salido del colegio y decidieron practicar voleibol, el balón con el que jugaban cayó al agua, pero en el intento de sacarlo quedaron atrapados en la laguna y perdieron la vida, pues no sabían nadar. Tras ser rescatados, los cuerpos son velados en sus respectivos domicilios

Bismarck sí logró tener un ataúd y, de la misma forma, su velorio es su humilde hogar, a donde llegaron familiares y amigos para darle el último adiós.

Imágenes del velorio:

La pelota era de Bismarck

Los vecinos de la zona denunciaron que este sector no contaba con señalización para evitar que los niños ingresen a esta fosa. De hecho, ellos mismos rescataron el primer cuerpo. Luego, efectivos policiales junto a personal de Bomberos y el grupo Bersa acudieron al lugar para recuperar el otro cuerpo, con un trabajo que se extendió hasta horas de la noche.

La falta de iluminación y las condiciones del lugar no permitieron realizar un trabajo óptimo en la zona. Los grupos de rescate llevaron incluso un bote para hacer el rastrillaje hasta lograr hallar el cuerpo del menor.

Según declaró la madre de Bismarck a medios locales, su hijo había ido a un retiro en su colegio, después, junto a cuatro compañeros, entre los que estaba Boris fueron a jugar. Bismarck había llevado su pelota de voleibol y de futsal, lo que hacía bastante seguido. El hecho habría sucedido a las 4 de la tarde y el cuerpo fue encontrado a las 9 de la noche.

"Le tocaba Educación Física ayer. El profesor también califica si tiene o no balón, por ese motivo ha llevado mi hijito. Hasta la 1:40 pasaba clases. Pido justicia, las autoridades tenían que ser responsables, acabar el trabajo o si no, tapar porque es muy peligroso. Dice que es 8 o 10 metros de profundidad, hace dos o tres años que estaba así. Yo no sabía, sino podría recomendar a mi hijito. Cuando llegaba tarde, me decía que estaba jugando balón, pero no sabía que había esa laguna", expresó la acongojada madre al medio El Alto es noticia.