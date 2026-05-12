“Sin los tres alcaldes no habrá reunión”: reprograman encuentro por complejo de basura de Cotapachi

La reunión convocada por la Gobernación de Cochabamba para tratar el conflicto por la basura y el funcionamiento de la instalación de un complejo industrial de residuos en Cotapachi fue postergada para este miércoles 13 de mayo a las 15:00 debido a la ausencia del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

Al encuentro asistieron los alcaldes de Colcapirhua y Quillacollo junto a equipos técnicos y autoridades departamentales, pero la falta de representación del municipio de Cochabamba impidió instalar la mesa de diálogo.

El secretario departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Oscar Céspedes, confirmó la suspensión de la reunión y anunció una nueva convocatoria.

“La convocatoria ha sido lanzada a los tres municipios, dos municipios sí han estado presentes, ante la ausencia de Cercado se ha suspendido, mañana a las tres de la tarde retomaremos el diálogo”, informó.

Colcapirhua

El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, cuestionó la ausencia de Reyes Villa y señaló que el municipio de Cercado debe participar para buscar una solución conjunta.

“Esperamos contar con la presencia del principal actor para dar solución a esta parte y tener la base para instalar una mesa de diálogo”, manifestó.

Gallinate reiteró su rechazo al proyecto impulsado en Cotapachi y afirmó que el predio no cuenta con licencia ambiental ni derecho propietario definido. “Lo que hay es una celda clandestina, sin licencia ambiental, que no tiene ni el derecho propietario”, afirmó.

La autoridad sostuvo además que el proyecto actual no representa una verdadera industrialización de residuos. “No hay industrialización, solo se está haciendo la separación”, señaló.

Asimismo, anunció que Colcapirhua continuará con acciones legales y solicitudes de medidas precautorias para frenar el funcionamiento del lugar mientras no se regularice la situación ambiental y técnica.

Quillacollo

Por su parte, el alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, lamentó la suspensión de la reunión y pidió la participación obligatoria de los tres municipios involucrados.

“Esto tiene que darse entre los tres municipios afectados”, indicó.

Santa Cruz también solicitó la participación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) debido a la disputa por el derecho propietario del terreno entre comunarios de Cotapachi y el Ministerio de Defensa.

Además, pidió a la Gobernación gestionar una ampliación del plazo para el cierre de botaderos, previsto para el 18 de mayo, con el objetivo de encontrar una solución adecuada al manejo de residuos.

Gobernación

El secretario departamental de Gobernabilidad, José Antonio Gonzales, señaló que la Gobernación actuará como mediadora y espera que el próximo encuentro permita iniciar un proceso de acuerdos.

La problemática de la basura en Cochabamba continúa generando tensión entre municipios y pobladores que viven por inmediaciones del lugar , quienes rechazan el ingreso de residuos al sector mientras persisten cuestionamientos ambientales y legales sobre el proyecto.

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