Sin público, no hay problemas para realizar Copa América: vicepresidente de Brasil

(Reuters) - El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, dijo el lunes que no ve problema para la realización de la Copa América en Brasil si no se permite la presencia de público en los estadios, en momentos en que el país registra niveles elevados de casos y muertes por la pandemia de COVID-19.

"¿Sin público, no? (...) No teniendo público no hay problema. Es sólo dividir bien las sedes y se terminó", afirmó después de ser consultado sobre si es seguro realizar el torneo de fútbol en el país.