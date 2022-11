"¡Sólo quería recuperar mi dinero!", dijo uno de los falsos policías y casi fueron linchados

Cargando...

Quillacollo, Cochabamba

La Policía del Valle Bajo, informó que este jueves en horas de la noche un contingente policial se hizo presente en la comunidad de Liriuni, donde cinco personas fueron retenidas por los pobladores.

Al llegar al lugar, observaron que los comunarios tenían amarrados a cuatro hombres y una mujer, quienes estaban con los rostros cubiertos. Los uniformados, intervinieron y lograron detener las agresiones. Luego, descubrieron que los sujetos agredidos, se hacían pasar por personal de la Policía, se encontraban en poder de chalecos, gorras de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), dos armas de fuego y dos vehículos.

Personal policial del Valle Bajo decomisó chalecos, gorras con logotipos de la FELCN. Foto: Red Uno

Un hombre, identificado como, Óscar, estaría siendo amedrentado por estos falsos oficiales. De acuerdo a la denuncia de los comunarios estas cinco personas habrían llegado hasta el lugar con la intención de quitarle la vida, por una deuda. Luego de varias horas los efectivos lograron convencer a los pobladores para que los liberen, estos fueron trasladados hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

"Diré la verdad, yo me comuniqué con ellos, para que me ayuden a recuperar mi dinero. Quien me debe no me contestaba mi teléfono durante dos meses, en mi celular y billetera tengo los respaldos. No los contraté, en ningún momento dije que los contraté, los llamé para que me ayuden a recuperar el dinero, porque es un dinero perdido. Quería amedrentar a Óscar", declaró uno de los detenidos.

Cuando personal policial le consultó: ¿Por qué se encontraban en posesión de armas? Aseguró que no estaban en su motorizado y desconocía cómo llegaron al lugar. "Han revisado los comunarios, no puedo mentir sobre la verdad. Hace rato que los comunarios han llegado con una mochila, de esta sacaron las armas. Yo nada que ver, saben los comunarios, está en su consciencia, estoy diciendo toda la verdad", respondió.

El comandante regional de Valle Bajo, Cnl. Gilmar Quilla, indicó que de acuerdo al reporte preliminar las personas retenidas por comunarios tendrían la intención de victimar a una persona, con la finalidad de recuperar un dinero adeudado.

"A la fuerza querían cobrar un dinero adeudado, motivo por el cual se constituyeron en este lugar. Los comunarios de Apata lograron aprehenderlos. Personal de la Policía se constituyó de forma inmediata, una vez que se recibió la información que estaban retenidos, se encontraron armas de fuego, chalecos con logotipos de la FELCN, todos estos elementos serán usados para realizar la investigación correspondiente", indicó Quilla.

Los falsos policías, circulaban en dos motorizados, que fueron retenidos por los pobladores.

"Comunarios de Liriuni, lograron atrapar a estos delincuentes, que estaban atracando o extorsionaban a un joven. Lograron detenerlos, estaban bien armados, dijeron que eran policías, estaban con chalecos y uniformes. Por tal razón los han detenido en esta comunidad", indicó el dirigente.

Al margen de esto pidieron a la Policía mayor presencia policial, porque aseguran que en la zona se registran hechos de inseguridad.