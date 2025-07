La vida de Elvis Saravia Sejas, un boliviano de 40 años que emigró a Chile en busca de un mejor futuro para sus tres hijos, terminó de forma trágica. Fue acribillado a balazos hace cinco días en ese país vecino, en circunstancias aún no esclarecidas. Hoy su madre, Patricia Sejas, clama desconsolada por ayuda para repatriar su cuerpo y darle el último adiós en su tierra natal.

Con la voz quebrada y entre lágrimas, Patricia relató el dolor indescriptible que atraviesa. “Lo asesinaron en Chile. Yo me he llegado a enterar el día jueves. Fui a averiguar y ahí me avisaron que era mi hijo. Me lo han matado a balazos... yo quisiera que, por favor, la población me colabore”, expresó, sin poder contener el llanto.

Elvis había partido a Chile hace apenas tres meses, impulsado por la necesidad de brindar una vida digna a sus hijos, quienes ahora quedan en orfandad. Su madre cuenta que él era su único hijo y que no tiene los medios para costear el proceso de repatriación, que asciende a más de 3.500 dólares.

“Solo quiero verlo por última vez”: madre pide ayuda para repatriar a su hijo boliviano acribillado en Chile. Foto: Red Uno

“Tanto dinero… ¿de dónde voy a conseguir? Era mi único hijo. No tengo más a quién pedir un favor. Por favor, quiero que me colaboren. Estoy pidiendo también a la Cancillería Boliviana, que por favor me ayuden a traer el cuerpo de mi hijo. Por lo menos, por última vez, quiero verlo, ver su carita…”, suplicó Patricia, sosteniéndose apenas entre sollozos.

El pedido de esta madre ha conmovido a quienes conocen el caso. Desde Cochabamba, hace un llamado a la solidaridad de los bolivianos para poder despedirse de su hijo y brindarle una sepultura digna. “Tan joven, tan joven se ha ido. Yo pensaba que él me iba a enterrar a mí, no yo a él. ¿Cómo le voy a enterrar a mi hijo tan joven?”, repite con una pena imposible de describir.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 743-63838.

Mira la programación en Red Uno Play