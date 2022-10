"Sólo sentimos el golpe": Triple colisión en la avenida Blanco Galindo dejó a toda una familia herida

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Este miércoles por la noche se registró un accidente de tránsito en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 5, donde el conductor de un tráiler provocó una triple colisión. Una familia entera resultó herida, se encontraban a bordo de un vehículo blanco, que terminó debajo de la carrocería.

El conductor del motorizado de alto tonelaje, terminó arriba del automóvil que circulaba en la línea adyacente, ocurrió cerca a la avenida Sexta. "Son tres vehículos afectados, un bus, una vagoneta y el camión volvo. Se realizará la prueba de alcoholemia al conductor del tráiler", señaló el oficial de tránsito My. Gustavo Prieto.

Vagoneta terminó debajo la carrocería de un tráiler en una triple colisión. Foto: Red Uno

Los separadores de vías en la avenida Blanco Galindo, instalados para advertir, proteger y evitar una invasión a la vía contraria, fueron afectadas. A pesar de su capacidad para absolver golpes, algunos fueron destrozados debido al impacto de la triple colisión.

Personal de la Unidad de Tránsito llegó hasta el lugar para trasladar al conductor del tráiler hasta sus dependencias, porque se presume que estaría en aparente estado de ebriedad.

"No sé qué ha pasado, solo sentimos el golpe, me chocaron cuando me dirigía a mi casa, afortunadamente no estaba con pasajeros. El parachoque trasero está todo metido, fue un accidente fuerte", señaló uno de los afectados.