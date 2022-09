“Somos un Gobierno que no está gobernando para un partido político”, ministro de Gobierno responde a Evo

Cargando...

El Alto

Después de un acto realizado en Diprove de la ciudad de El Alto, el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, se refirió y respondió a las afirmaciones del ex presidente del Estado Evo Morales, quien dijo tener miedo reunirse con la autoridad, el titular de la cartera de Gobierno adelanto que no se prestará a la confrontación y que responden al pueblo boliviano bajo la administración del presidente Luis Arce Catacora y no para un partido político.

“Somos un Gobierno que no está gobernando para un partido político sino para todo el pueblo boliviano en su conjunto”, declaró el ministro. Del Castillo responde a Evo. (Foto Archivo)..

Señalo que desde el Gobierno nacional no se contribuirá a la confrontación ni a la división. “Tenemos instrucciones de nuestro presidente y vicepresidente de mantener la unidad al interior del Gobierno nacional, al interior del instrumento político, así también de todo el pueblo boliviano”, recalcó.

Con relación a que existe un “plan negro” para dañar la imagen de Morales, Del Castillo subrayó.

“Ya nuestro ministro de Defensa se ha manifestado al respecto, que no existiría ningún plan negro, no nos vamos a prestar a ningún tipo de confrontación ni división, lo que nos interesa ahora es trabajar en la unidad de todo el pueblo boliviano”, recalcó Del Castillo. Del Castillo responde a Evo. (Foto Min. Gob.).