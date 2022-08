Spike, el perro que atacó a una persona en 2021 y que ahora, rehabilitado, busca un refugio

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Spike es un perro bóxer que se encuentra aislado en Zoonosis desde el año pasado, porque fue parte de un ataque entre varios canes a una mujer.

Actualmente, aseguran que es muy cariñoso con las personas, pero no se relaciona con sus pares. Tiene dueños que no lo han recogido y la única opción es buscar un albergue para él, pues no puede ser entregado en adopción ya que hay un problema legal de por medio, hay un proceso abierto y es un animal "en litigio".

"Su caso no es un rescate como tal, sino que él llegó por una situación bastante particular. Existió una agresión en Pucara (en 2021)", comentó Diego Prudencio, jefe de Zoonosis.

A la fecha, está vacunado, desparasitado y se hicieron los procedimientos técnicos correspondientes. Goza de una buena alimentación y un cuidado integral.

"Tiene agua a disposición, lógicamente todo el día. Sale de forma eventual a las áreas que tenemos, que hemos habilitado en la parte sur para perritos que no tienen una buena afinidad con otros canes, que es su caso. Él con las personas tiene un temperamento excelente, pero con otros perros es muy territorial y un poco posesivo. Esa es la situación de este animalito", agregó Prudencio.

Ahora, optan por la custodia, es decir, que alguien se haga cargo de Spike hasta que se pueda subsanar el tema con el Ministerio Público.

Cargando...