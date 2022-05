Steven Tyler de Aerosmith entró a rehabilitación tras 12 años sobrio

Cargando...

Estados Unidos

El vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, entró en rehabilitación voluntariamente tras tener una recaída con las drogas. El anuncio fue realizado por la banda a través de sus redes sociales.

“Como muchos de ustedes saben, nuestro amado hermano Steven (Tyler) ha trabajado en su sobriedad durante muchos años. Después de una cirugía de pie para prepararse para el escenario, y la necesidad de controlar el dolor durante el proceso, recientemente recayó y entró voluntariamente en un programa de tratamiento para concentrarse en su salud y recuperación” se lee en la cuenta de Instagram de la agrupación.

El líder de Aerosmith habló abiertamente sobre su batalla contra su adicción a la drogas. “Tengo una personalidad adictiva, así que encontré ciertas drogas que me encantaron y no me detuve hasta el punto de lastimar a mis hijos, engañar a mi familia, lastimar a mi banda”, se sinceró Tyler. “Hubo un momento en que no tenía una banda y no me importó”.

El cantante y su compañero Joe Perry eran conocidos como los “gemelos tóxicos” debido a su lucha contra las drogas, y para mediados de los 80 la banda parecía dirigirse hacia el final.

Fue entonces cuando Tyler decidió cambiar su vida. En 1986, ingresó a un centro de rehabilitación. Sin embargo, tuvo una recaída en el año 2009, pero pudo volver a estar limpio y sobrio.