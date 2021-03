Aumenta el precio del pollo en los mercados de abastecimiento de Santa Cruz

Santa Cruz

El precio de la carne de pollo incrementó alarmantemente su costo en los mercados de la ciudad de Santa Cruz, los comercializadores manifiestan que los productores incrementaron la valía del alimento obligando a los vendedores a cobrar hasta 17 bolivianos el kilo.

“Ha subido y ahora lo estamos vendiendo a 17 porque lo hemos comprado en 16 (bolivianos) no sabemos por qué del incremento, nos dicen que es por el maíz y porque no creció tanto el pollo (…) la venta está baja porque la gente no se acostumbra y no le alcanza”, manifestó una de las vendedoras en Santa Cruz.