Sucre: Alcaldía propone encapsular la ciudad cada semana

Cargando...

Con la finalidad de evitar un mayor número de contagios de Covid-19, la alcaldesa de Sucre, Rosario López, anunció este miércoles, que propondrá al Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), replicar cada semana de ahora en adelante, el encapsulamiento previsto desde mañana jueves hasta al domingo.

"Son cuatro días de la medida del encapsulamiento que tenemos que cumplirla todos y al Comité de Operaciones de Emergencia vamos a pedir que se apruebe todas las semanas de jueves a domingo para que sea sostenida", informó López.

Asimismo, la autoridad aseguró que, con esta acción, se puede frenar la propagación del virus, siempre y cuando las personas cumplan a cabalidad las medidas determinadas, además de usar las medidas de bioseguridad.

"Ahora la vida transcurre en la calle como si todo fuera normal, cuando el virus está donde uno menos se imagina. Los sectores (gremiales, transportistas) no están cumpliendo y lamentablemente no hay apoyo de la población", afirmó.



Finalmente, manifestó que, desde mañana, jueves, está prohibido en Sucre el funcionamiento de toda actividad laboral o económica, incluidos los envíos a domicilio. No podrán circular personas, ni vehículos y los bancos se mantendrán cerrados. Solo estarán abiertos servicios de emergencia, hospitales y farmacias.